Engelse kerk in Haarlem houdt gebedsdienst voor overleden koningin Elizabeth II

Pastoor Bruce Rienstra van de Engelse Kerk in Haarlem is ontroerd door het overlijden van de Britse koningin Elizabeth II. Volgens de pastoor sprak de koningin openlijk over wat het geloof voor haar betekende en is dit het einde van een tijdperk. In zijn kerk houdt hij morgen een gebedsdienst en zal er een condoleanceregister liggen dat mensen kunnen tekenen.