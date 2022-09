Engelse kerk Haarlem bidt voor Britse koningin Elizabeth na nieuws over gezondheid

De Engelse kerk in Haarlem bidt vandaag voor de Britse koningin Elizabeth II. Vandaag werd duidelijk dat het niet goed gaat met het Engelse staatshoofd en dat al haar kinderen zijn opgeroepen naar Balmoral, het kasteel waar ze nu verblijft, te komen. Ook in Haarlem maken ze zich zorgen over de broze gezondheid van de koningin.