Helikopter zoekt boven Markermeer naar vermiste man, weinig hoop op teken van leven

De man die sinds gistermiddag is vermist in het Markermeer is nog steeds niet gevonden. Het Landelijk Team Onderwater Zoekingen (LTOZ) zoekt het Markermeer af, onder meer met sonarhelikopter. De KNRM koestert geen hoop meer dat de man nog in leven is.

Inter Visual Studio / Danielle Rood

"Het is heel lastig om het pikzwarte water iemand te vinden, vanaf een boot zie je niets", zo vertelt de woordvoerder van het KNRM. Een grote zoekactie begon gistermiddag rond 14.30 uur, waarbij reddingsboten, een vliegtuig en helikopter het Markermeer uitkamden. Zonder resultaat. 's Nachts werd de zoekactie gestaakt, omdat er geen kans op levend vinden meer was, zo meldt de woordvoerder van de KNRM. Vanochtend werd de zoekactie voortgezet met een sonarhelikopter, waarbij geluid wordt gebruikt om onder water te zoeken. "We gaan door totdat we 'm vinden", aldus de woordvoerder van de politie. Verstrikt in fonteinkruid Volgens de politie waren het slachtoffer en zijn vrouw rond 14.30 uur aan het zeilen, toen de boot verstrikt raakte in fonteinkruid. "Terwijl de man dat probeerde los te trekken, is hij mogelijk onwel geworden en in het water gevallen", vertelt een woordvoerder van Politie Noord-Holland. Sinds de man in het Markermeer verdween, is niets meer van hem vernomen.