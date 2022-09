Hoe twee Amsterdamse moeders strijden tegen afpersing jongeren in Zuidoost

Angela en Bianca, twee inwoners uit Amsterdam, zetten zich vrijwillig al jaren in om afpersing in Zuidoost tegen te gaan. Toen beide moeders hoorden dat hun zoons waren afgeperst en de politie weinig kon doen om andere slachtoffers te voorkomen, lieten ze het er niet bij zitten. Ze geven voorlichting, organiseren spreekuren en gaan langs bij scholen. Inmiddels werken zij aan de oprichting van hun eigen stichting.

De periode daarna leefde Angela, haar man en zoon in angst. Iets wat de Amsterdamse andere ouders en slachtoffers absoluut niet gunt. "Mijn zoon durfde niet meer naar school." Dat er nog meer slachtoffers zouden worden gemaakt, kon zij niet aanzien. "Ik wilde er werk van maken." Ze kwam in contact met Bianca wiens zoon hetzelfde heeft meegemaakt en die op Facebook een bericht had geplaatst om het probleem kenbaar te maken. Hierop kwamen honderden reacties.

We spreken met Angela. Een aantal jaar geleden werd de Amsterdamse voor het eerst met afpersing geconfronteerd. Nadat zij door de politie was gevraagd naar het bureau te komen, hoorde ze dat haar zoon aangifte had gedaan van afpersing. "Klasgenootjes zouden hem na schooltijd opwachten. Mijn zoon moest geld meenemen, maar gelukkig wist hij de politie te bereiken. Die is na schooltijd met hem mee gefietst."

"In tijden van inflatie is de kans groter dat men in de fout gaat"

Met ZSM willen de vrouwen taboes rondom snitchen doorbreken, slachtoffers helpen en ouders voorlichten. Maar vooral: het probleem bekendheid geven en uit de anonimiteit halen. Ouders weten volgens Angela vaak van niets. "Er wordt niet alleen naar bankpassen van kinderen gevraagd, maar ook om overschrijvingen."

De situatie houden de twee moeders nauwlettend in de gaten. Zeker nu. "In tijden van inflatie is de kans groter dat men in de fout gaat. Als er minder geld te besteden is, ligt stelen eerder op de loer. Het is een vorm van armoedeproblematiek."

Voorlichting

Inmiddels zijn Angela en Bianca een samenwerking met de gemeente gestart, maar ZSM runnen ze vooral met zijn tweeën. Zo organiseren zij spreekuren in samenwerking met het wijkactieteam, geven ze voorlichting aan ouders en ze gaan langs bij weekendscholen. Maar het kost veel energie en alles gebeurt vrijwillig naast hun betaalde baan.

"Dat het initiatief uit zou groeien tot zoiets groots hadden wij nooit verwacht. Toen we begonnen, wilden we vooral ruchtbaarheid geven aan de problematiek", vertelt Angela. Over hoe ze het zouden kunnen combineren met hun betaalde banen, hadden zij nooit nagedacht.

Om het zo lang mogelijk vol te houden en blijvend hulp te bieden, buigen Angela en Bianca zich daarom over de oprichting van een stichting. Angela: "Dan kunnen we ook vrijwilligers inzetten voor de spreekuren en hen een kleine vergoeding bieden."