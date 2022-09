Zo namen Ilpendammers hun buurtsuper over die dreigde te verdwijnen

De buurtwinkel is een fenomeen in het dorp, een centrale plek van samenkomst. Dat deze plek voorgoed zou verdwijnen, kon Lotte van Schoonhoven niet aanzien. Samen met een buurman verderop besloot zij een plan te maken om de dorpswinkel te redden.

De enige supermarkt in Ilpendam werd lange tijd gerund door Anne Le Gloahec, vertelt Lotte van Schoonhoven, de kartrekker van Werk aan de (dorps)winkel Ilpendam. Een initiatief van inwoners voor het behoud van de buurtsuper. "Maar het werd haar te veel en zij moest noodgedwongen stoppen." Een plaatselijke postbode probeerde de zaak nog te redden, maar trok niet veel later ook de stekker eruit.

In totaal trokken 45 mensen de portemonnee om het winkelpand gezamenlijk voor 5 ton aan te kopen. Via inzamelingsacties kwamen daarnaast donaties binnen waarmee onder meer de bouwtechnische keuring en het taxatierapport zijn gefinancierd. Het eindresultaat: een participatiewinkel, met vijftig vrijwilligers en een aantal betaalde krachten, zonder winstoogmerk.

Goed verloop

Inmiddels is het pand een paar weken geleden aangekocht en draait de winkel sinds 27 augustus op volle kracht. "Het was een drukke periode, maar alles is goedgekomen", blikt Van Schoonhoven terug. "Het loopt als een tierelier. Veel mensen zijn nieuwsgierig, nemen een kijkje en komen gelijk wat kopen."

Over een tijdje gaat zij opnieuw met de werkgroep om tafel om de bezoekersaantallen te analyseren en te kijken wat er zoal wordt gekocht. "Zo kunnen we zien wat beter kan, maar de komende tijd is het vooral zaak de betaalde krachten en vrijwilligers zo goed mogelijk in te werken."