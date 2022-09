Joeri bouwt emissiearme melkveestal: "Bang voor volgende stap na uitspraak Raad van State"

Nieuwe vergunningen voor dezelfde stal als die van Joeri zijn door de hoogste rechter van Nederland afgekeurd. "Dit betekent nu nog niks voor mij, omdat er in de uitspraak staat dat het alleen voor nieuwe vergunningen geldt", aldus Joeri. Toch vindt hij de situatie vervelend: "Er wordt aangegeven dat zo'n stal meer uitstoot bij slecht of verkeerd gebruik, maar dat is natuurlijk bij alles zo."

Volgens Joeri wordt het nu alleen nog maar ingewikkelder, omdat sommige onderzoeken aangeven dat een emmissiearme melkveestal wél werkt en andere weer niet. "Een belangrijk onderdeel is dat een robot om de twee uur alle mest wegschuift. Maar er wordt aangegeven dat dit niet gecontroleerd wordt, dus het kan zijn dat dit niet gebeurt."



Hij geeft gelijk aan dat die beredenering belachelijk is. En dat er vanuit de rechtstaat zo weinig vertrouwen is in de agrarische sector. "Helaas is dat wantrouwen inmiddels wederzijds", merkt Joeri.

Volgende stap

Voor nu denkt Joeri dat de uitspraak van de Raad van State geen invloed op zijn stal heeft. "Die extra investering, ten opzichte van een normale stal, is ruim 50.000 euro. Dus ik ben blij dat ik voor nu goed zit."

In het besluit gaat het ook over nieuwe vergunningen. Joeri heeft na een lang traject met de gemeente en provincie zijn vergunning al gekregen. Over inmiddels verleende vergunningen wordt door de Raad niet gesproken.

Al is Joeri wel bang voor de volgende stap. "Rechtszaken die door milieuorganisaties worden aangespannen, gaan altijd maar door." Hij is vooral bang dat straks de berekening over de totale uitstoot van een veehouder met een emissiearme melkveestal opnieuw moet. "Het zou vervelend zijn als je straks moet inkrimpen of uitstootrechten moet bijkopen."

Onzekere tijden

Eerder vertelde Joeri al aan WEEFF/NH Nieuws dat hij een van de weinigen is die nu nog investeert in het verduurzamen van zijn of haar boerenbedrijf. Door de onzekerheid over alsmaar veranderende regels durven veel boeren en veehouders nu niet te investeren.

Dat Joeri dit wel doet, komt doordat zijn oude stal aan vervanging toe is. Toch maakt de situatie hem zenuwachtig. "Ik word niet snel zenuwachtig, maar je moet er maar niet te veel bij stilstaan. Anders slaap je helemaal nooit meer."