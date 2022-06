Boer Joeri reduceert zijn uitstoot: "Op dit moment ben ik de enige die investeert"

In Wijdenes wordt hard gebouwd aan een nieuwe stal voor boer Joeri Ham. Het verbaast veel mensen dat hij momenteel investeert in zijn boerenbedrijf. En zelf maakt hij zich als nuchtere boer toch ook een klein beetje zorgen. "Ik word niet snel zenuwachtig, maar je moet er maar niet te veel bij stil staan. Anders slaap je helemaal nooit meer", meent Joeri.

Veel agrariërs durven nu niet te investeren uit angst dat de investering voor niets is als de regels rondom stikstof veranderen. Ook Joeri heeft last van veranderende regels, hierdoor moest de berekening van de stikstofuitstoot telkens opnieuw. "Maar ik denk dat de vergunning voor de nieuwe stal nu goed geregeld is. We hebben een verklaring van de gemeente en de provincie", aldus Joeri. Het verkrijgen van de vergunning heeft twee jaar geduurd, maar inmiddels wordt er al gebouwd. "Deze week zijn ze begonnen aan de putmuren, ergens in oktober moet het klaar zijn", vertelt Joeri.

Veel mensen vragen aan Joeri of het wel verstandig is om nu een nieuwe stal te bouwen - NH Nieuws

De stal die gebouwd wordt zorgt voor een reductie van het ammoniak uitstoot, gecreëerd door de koeien. De ammoniak bestaat voor een groot deel uit stikstof, de stal is dus onderdeel van de oplossing om de stikstof uitstoot te verminderen. "De meneer van de bank zei 'op dit moment hebben wij nul aanvragen voor stallen'. Ik ben nu dus de enige", vertelt Joeri. Ook de stalbouwer geeft aan dat ze vroeger nog wel eens kieskeurig konden zijn in de opdrachten, maar nu alles moeten aannemen. "Wij hebben gelukkig nog wel genoeg werk voor iedereen", aldus de stalbouwer.

Joeri vertelt dat hij gisteren nog aan het protesteren was in Stroe. Hij vindt dat het uitkopen geen perspectief geeft. "Wanneer je iedereen uitkoopt is het probleem opgelost en hoef je ook niet meer te innoveren", zegt Joeri. Volgens hem is dat zonde, omdat erbij boeren en de bedrijven er omheen veel vindingrijkheid is. "Hier aan de overkant heeft iemand een machine staan die 70 procent van de ammoniak reduceert, maar mensen willen er niet eens naar kijken", verklaart Joeri. Joeri begrijpt ook wel dat er soms moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. "Bij natuurgebieden zal het soms lastig zijn, maar we moeten wel innovatie blijven aanmoedigen."

Wat is ammoniak? De boer stoot zijn stikstof uit via ammoniak. Dit ontstaat wanneer urine, mest en zuurstof met elkaar in contact komen. Ammoniak is een kleurloos gas wat sterk ruikt. Het bestaat uit stikstof en waterstof. Wanneer er berekend wordt hoeveel stikstof er in een kilo ammoniak zit, gebruikt het RIVM de formule (1X0,82). Dit betekent dat 1 kilo Ammoniak gelijk is aan 820 gram stikstof.

Besparing De nieuwe stal die Joeri laat bouwen heeft een flinke besparing op de uitstoot. "Het gaat van 13 kilo naar 6 kilo ammoniak per koe", zegt Joeri. Al zijn over die cijfers ook weer twijfels. Er lopen nu enkele rechtszaken die beweren dat de besparing te gunstig is gemeten, en er uiteindelijk 7 kilo per koe overblijft. De stal bespaart door een zogeheten ecovloer, deze vloer zorgt ervoor dat de urine van de koe niet of zo min mogelijk in aanraking komt met de koeienvlaaien. Wanneer deze wel in aanraking komen, ontstaat het vervuilende gas. Meer koeien Een nieuwe stal laten bouwen is erg duur en om dit rendabel te maken neemt Joeri meer koeien. "In plaats van 70 neem ik er nu 100", legt hij uit. Hiermee is volgens hem zijn bedrijf toekomstbestendig en kunnen ook zijn kinderen hier boeren. "Hierdoor daalt mijn stikstof uitstoot niet, maar ik moet het recht voor de dertig extra koeien bijkopen van een andere boer."