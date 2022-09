Vrouw met rollator wil nooit meer naar F1: "Twee uur onderweg van bus naar tribune"

Marijke en Ruud van Henten uit Heemskerk hadden zich enorm verheugd op hun bezoek aan de Formule 1 op zaterdag en zondag in Zandvoort. Toch viel de reis naar het circuit vies tegen. "We zijn slecht ter been en we hebben zo veel moeten lopen", vertelt Marijke. "Het was gewoon slecht geregeld en we zijn nu nog aan het bijkomen."

"Ik heb een niet volledige dwarslaesie en loop met een rollator. Mijn man heeft long covid en onze vrienden hebben ook long covid en een hernia", vertelt Marijke. "Ik heb niks kunnen vinden op de site vooraf en ik kreeg ook geen antwoord op mijn vraag via de chat. Aan de telefoon zeiden ze dat er ter plekke wel wat geregeld kon worden, maar dat was gewoon niet zo."

Als echte Formule 1-fans besloten ze vorig jaar om met een bevriend stel twee dagen naar de races te gaan in Zandvoort. Vooraf hadden ze uitgebreid de website van de DGP bekeken en gevraagd of er hulp voor hen geregeld kon worden, aangezien ze alle vier slecht ter been zijn.

Vanuit Heemskerk vertrokken ze zaterdag met de auto richting Amstelveen, waar ze op de bus stapten. "In Bloemendaal werden we eruit gesodemieterd en moesten we twee kilometer lopen naar de ingang. Terwijl er vooraf was gezegd dat dit 50 meter zou zijn."

Marijke is verontwaardigd dat de organisatie zo met hen en andere mensen die slecht ter been zijn, is omgegaan. "We hebben er een uur over gedaan om bij de ingang te komen. Tussendoor hebben we gezeten om uit te rusten en zagen we ook andere mensen met rolstoelen en rollators die het zwaar hadden."

'Heuveltje op, heuveltje af'

Eenmaal op het circuit moesten Marijke en Ruud nog een flinke afstand afleggen naar hun plek op de tribune tussen bocht 10 en de Hans Ernst Bocht. "Er viel helemaal niks te regelen daar, we kregen geen hulp. We moesten door de duinen heuveltje op, heuveltje af. We zijn om de beurt op mijn rollator gaan zitten om uit te rusten. We zijn twee uur onderweg geweest vanaf de bus tot aan onze plekken op de tribune." Eenmaal daar aangekomen moesten ze echt bijkomen van de zware reis.