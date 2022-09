Stiekeme vrouwenfilmer (31) veroordeeld tot 4 maanden cel

Cor C. uit Egmond aan Zee is door de rechtbank in Alkmaar schuldig bevonden aan het stiekem filmen van zijn vriendin, ex-vriendin en diens destijds minderjarige dochter. Hij moet daarvoor vier maanden de gevangenis in en krijgt daarna behandeling.

Lees hier nog eens terug over de beladen rechtszaak van twee weken geleden. De drie slachtoffers waren daarbij aanwezig. C. heeft de vrouwen uit Egmond aan den Hoef en Alkmaar, zonder dat ze het wisten, gefilmd. "Ik heb een monster in huis gehaald en kon mijn dochter niet tegen hem beschermen", aldus een vrouw.

De vriendin van Cor C. ontdekte alles toen ze begin vorig jaar in de telefoon Cor C. keek. Daarop vond ze beeldmateriaal van haarzelf, maar ook van zijn ex-vriendin en diens dochter. De beelden waren gemaakt met zijn mobiele telefoon, maar ook met speciaal aangeschafte verborgen camera's van 400 euro.

Hij plaatste die in de badkamer en filmde zo gedurende twee jaar lang hoe zijn ex-vrouw en haar dochter in bad zaten, douchten en toiletteerden. Nadat die relatie overging, filmde hij zijn nieuwe vriendin dus ook een jaar lang, in de slaapkamer maar ook tijdens de seks.

Het wordt Cor C. zwaar aangerekend dat hij hiermee een ernstige inbreuk maakte op de geestelijke integriteit. "Ze zijn gefilmd in hun eigen woning, waar ze zich veilig en geborgen voelden", aldus de rechter in zijn oordeel.

De 31-jarige Egmonder maakte hiermee misbruik van het vertrouwen van de vrouwen, bovendien ook in zijn rol als stiefvader van een minderjarig meisje. Daarom is hij ook schuldig bevonden aan het vervaardigen van kinderporno

De straf

Volgens de rechtbank nam de Egmonder maar deels zijn verantwoordelijkheid voor wat hij heeft gedaan. Zo heeft hij wel bekend, maar een aantal dingen pas ná dat de politie het had opgenoemd.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden acht maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk tegen Cor C. En daar ging de rechtbank in mee. Daarnaast moet hij ambulante behandeling krijgen en een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Ook moet hij zich melden bij de reclassering.

Inmiddels woont de dader vanwege bedreigingen niet meer in Egmond aan Zee.