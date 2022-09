Tweede NS-stakingsgolf aangekondigd, Noord-Holland vrijdag al aan de beurt

Na de eerste NS-stakingsgolf, die ons land een aantal dagen wist te ontregelen, ligt er nog geen nieuwe cao. Daarom kondigen de vakbonden aan deze week al de nieuwe stakingsgolf in te zetten. Onze regio is vrijdag al aan de beurt.

Hoewel wij samen met regio West de staking deze week al kunnen verwachten, zijn regio's Oost, Zuid en Noord dinsdag 13 september aan de beurt. Donderdag 15 september wordt er in regio Midden gestaakt.

Het effect op de dienstregeling was tijdens de stakingen van 24, 26, 29, 30 en 31 augustus zeker te merken. Maar voor de vakbonden is een nieuwe cao het belangrijkste, dus gaan ze door tot die er ligt.

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.