Tientallen Amstelveense scholieren te laat op school door gebrek aan chauffeurs

Een kleine zeventig Amstelveense scholieren zijn het nieuwe schooljaar letterlijk met een achterstand begonnen. Door personeelstekorten slaagt een van de drie vervoerders in de regio er niet in de leerlingen voor het begin van de schooldag op school te krijgen. Het college is 'onaangenaam verrast' en heeft haar 'ongenoegen' richting de vervoerder geuit, zo laat ze in een brief aan de raad weten.

Personenbus van vervoerder Willemsen-De Koning uit Arnhem - Willemsen-De Koning

Het gaat veelal om leerlingen die vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking gebruikmaken van speciaal onderwijs, en - vaak vanwege de afstand - niet met hun ouders op tijd op school kunnen komen. In totaal zijn 69 leerlingen gedupeerd, ruim zestig procent van het totaal aantal leerlingen dat bij dit bedrijf gebruikmaakt van leerlingenvervoer, zo blijkt uit de brief. Het college schrijft ontstemd te zijn over de gang van zaken, vooral omdat ze ruim van te voren leerlingenlijsten met de vervoerder heeft gedeeld, en omdat 'uit de contacten bleek dat de voorbereidingen voor het leerlingenvervoer voor het nieuwe schooljaar goed verliepen'. Tot afgelopen vrijdag, want toen liet de vervoerder de als donderslag bij heldere hemel weten toch niet over voldoende chauffeurs te beschikken om de leerlingen op tijd op school te krijgen. De gemeente heeft daarop de ouders van de betreffende leerlingen geïnformeerd. Willemsen-De Koning Het college noemt de naam van het bedrijf niet, maar uit onderzoek van NH Nieuws blijkt dat het om het Arnhemse bedrijf Willemsen-De Koning gaat. De gemeente Amstelveen heeft contracten met drie vervoerders, maar Munckhof en Van Driel zeggen tegen NH Nieuws dat zij weliswaar moeite hebben om de roosters gevuld te krijgen, maar in Amstelveen en omgeving nog niet in gebreke blijven. Willemsen-De Koning bevestigt tegenover NH Nieuws dat het slechtnieuwsbericht aan de gemeente Amstelveen van vorige week vrijdag van hen afkomstig is. 'Meer werkdruk, minder comfort' Toen het nijpende tekort aan chauffeurs eerder dit jaar duidelijk werd, ging NH Nieuws in gesprek met chauffeur Isabelle Hanraadts uit Aalsmeer. Door het gebrek aan collega's, is niet alleen de werkdruk hoger dan noodzakelijk, ook zitten de leerlingen langer dan gewenst in de bus, zo vertelde ze in april. Tekst gaat verder na de video

Chauffeur Isabelle Hanraads over speciaal leerlingenvervoer - NH Nieuws