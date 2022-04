Chauffeurs gezocht voor scholieren met beperking: "Met andere motivatie dan beloning"

Gezocht: chauffeurs die kinderen met een beperking van en naar school willen rijden en voor wie de beloning bijzaak is. Omdat het chauffeurstekort flinke gevolgen heeft voor de toch al gevoelige kinderen gaan de drie bedrijven in de regio samen op jacht naar nieuw personeel.

Het gaat om de vervoersbedrijven Willemsen De Koning, Van Driel Groep en Munckhof, die vorig jaar de gezamenlijke aanbesteding van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen hebben gewonnen. Het ene bedrijf (Munckhof) vervoert leerlingen binnen Aalsmeer, de andere bedrijven zijn verantwoordelijk voor het vervoer naar andere gemeenten. Woordvoerder Bas de Smit van Munckhof legt uit dat 'de behoefte aan nieuw personeel inmiddels zo groot is, dat we hebben besloten op zoek te gaan onder mensen voor wie het misschien niet zo vanzelfsprekend is om chauffeur te worden'.

Het chauffeurstekort heeft vooral te maken met de krapte op de arbeidsmarkt, vertelt De Smit. "De concurrentie met andere branches - waaronder de logistiek - is heel groot." Toch spelen ook de arbeidsvoorwaarden een rol. "Een contract begint niet zelden met 18 à 19 uur per week, daar kun je het de elektriciteitsrekening niet van betalen", verklaart hij waarom veel werkzoekenden de voorkeur geven aan een werkweek van 36 of 40 uur. Zingeving "Daarom zijn we nu in sommige regio's op zoek naar mensen die andere motivatieredenen dan de beloning hebben om chauffeur te worden", gaat De Smit verder. "We appelleren aan het gevoel van zingeving." Hij doelt op gepensioneerden of andere groepen die wel willen werken, maar niet per se een volledige werkweek nodig hebben om rond te komen. Hij benadrukt dat chauffeurs in het speciale leerlingenvervoer veel voldoening uit hun werk halen. "Omdat ze elke dag mooie gesprekken hebben, en het is mooi dat je het vertrouwen van ouders krijgt." Een bedankje hoort er ook bij. "Aan het einde van het schooljaar krijgen de chauffeurs knutselwerkjes van de leerlingen." Band opbouwen Een van de chauffeurs die erover kan meepraten is Isabelle Hanraadts uit Aalsmeer. Vijf keer per week kruipt ze voor Van Driel Groep achter het stuur om leerlingen thuis op te pikken en naar school (vaak in Haarlem) te brengen. 's Middags haalt ze de kinderen op en brengt ze weer thuis. "Het is altijd een beetje wennen, maar uiteindelijk bouw je toch een band met ze op, het is heel hecht."

Hoewel ze haar werk met veel plezier doet, zou Isabelle best een paar extra collega's kunnen gebruiken. Dat zou vooral het comfort van de kinderen ten goede komen, want die zitten nu 'als het verkeer meezit, een uur en kwartier' in de bus, vertelt ze voor de camera van NH Nieuws. Lees verder onder video

Het is nadrukkelijk geen vrijwilligerswerk, benadrukt Isabelles baas Maurits van Driel van Van Driel Groep. Zijn acute personeelstekort is met zo'n vijf chauffeurs niet extreem groot, maar door corona-verzuim komen zijn planners ook nu nog geregeld voor logistieke uitdagingen te staan. "Tot nu toe lukt het elke dag om de kinderen naar school te brengen, maar soms moeten we routes samenvoegen." Leerling Een van die scholieren is de Brises Nieuwenhuis (6), die door een langdurige oorontsteking tijdelijk slechthorend is. Ook heeft ze diabetes, waardoor ze een achterstand in haar taalontwikkeling heeft. Op doordeweekse dagen pikt een chauffeur van Van Driel haar op en brengt haar naar Van Gilseschool in Hoofddorp. "We hebben het chauffeurstekort aan den lijve ondervonden", vertelt haar vader Gijs Nieuwenhuis in gesprek met NH Nieuws. "Voor de zomervakantie was het dramatisch", verwijst hij naar de periode waarin de vorige vervoerder actief was, "maar bij Van Driel - die na de zomer is begonnen - gaat het eigenlijk best goed."

