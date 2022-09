Niets ontgaat Inge: Zandvoortse blogt over alles rond de Formule 1, uit eerbetoon aan haar moeder

Er strijken heel veel persmuskieten neer in Zandvoort deze dagen, maar de racende Formule 1-reporter Inge Lever uit Zandvoort is werkelijk overal te zien. In haar scootmobiel ontgaat haar niets, van het speciale Red Bull-ijs bij de ijssalon tot de mariniers die op de boulevard hun stand opbouwen voor de side-events in het dorp. Maar haar eigen verhaal is minstens net zo bijzonder.

"Joehoe, Will en Cocky, heb je even voor me?" Inge spreekt iedereen die ze kent op straat aan met de vraag hoe ze het ervaren, die Formule 1.

Al weken houdt Inge bij hoe haar dorp in de ban van de Formule 1 raakt. Daar schrijft ze blogs over voor haar eigen social media, die ondertussen door een lokale krant zijn opgepikt.

Inge doet dat allemaal met haar overleden moeder Nellie Houtenbos is het achterhoofd. De geliefde Zandvoortse en fervent Max-supporter, overleed twee jaar geleden. De echte Formule 1-gekte in Zandvoort heeft ze niet meer kunnen meemaken.

Eerbetoon voor moeder

Dat ze vorig jaar niet met haar moeder naar de race van de eerste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort kon gaan, zit Inge nog dwars. "Mama was ik plotseling kwijt en ik had haar zo beloofd dat ik met haar naar Max zou gaan als de Grand Prix zou terugkomen."

Haar moeder reed altijd op haar scootmobiel door het dorp voor een praatje of een bezoekje aan strandtent Noosa, waar haar kleinzoon werkt. Een Zandvoort gehuld in racevlaggen was volgens Inge dan wel haar lust en leven geweest. "Mam had hier dagen lang aan het cruisen geweest", weet Inge zeker. "Vorig jaar ben ik bij de Formule 1 maar foto's gaan maken, met de gedachte 'dit had ze leuk gevonden, dat had ze leuk gevonden'."

En zo rijdt dus nu Inge nu dos ook door het dorp, ondertussen zelf ook in een scootmobiel door een beenletsel.

Wens in vervulling

Hoewel ze dus het liefst die kleine verhaaltjes van haar dorpsgenoten optekent, wil ze toch ook wel even met een paar coureurs praten. Vorig jaar heeft ze al een paar van hen ontmoet tijdens de bewonersdag voorafgaand aan het raceweekend.

Toen kon ze de wens van haar moeder een beetje laten uitkomen: op de foto met Verstappen, met de foto van haar moeder. "Ik zou Max willen bedanken dat hij de wens van mijn moeder, al is het postuum, in vervulling heeft laten gaan."