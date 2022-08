Vechtpartij in Alkmaarse rechtbank

Bij een moordzaak in de Alkmaarse rechtbank is vanmiddag een vechtpartij uitgebroken. De politie bij de rechtbank heeft de betrokkenen uit elkaar gehaald.

Het conflict speelde zich rond 11.45 uur af bij een tussentijdse zitting over de moord op Rodney Mijnals uit Amsterdam-Oost. De verdachte die is opgepakt na de moord, de destijds 22-jarige Serginio O., zou familie zijn van het slachtoffer.

Er waren een stuk of twintig betrokkenen en nabestaanden aanwezig in de zaal en op de publieke tribune. Tijdens de zitting liep de spanning hoog op. Toen de verdachte de zaal uit werd geleid ontstond er een discussie tussen hem en iemand in de zaal.

Uiteindelijk stormde de groep de rechtszaal uit en de publieke tribune af en ging een aantal op de grond in de hal door met vechten.

Een van de bodes wist één van de mannen los te trekken. Ook de parketpolitie greep in en trok de groepen uit elkaar. Niemand is opgepakt, meldt de politie in de rechtbank aan NH Nieuws. Ook hoefde er niemand naar het ziekenhuis.