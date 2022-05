Politie stuurt sms-bom in onderzoek naar dodelijke schietpartij in Oost

De politie roept mensen via een sms-bom op om dinsdagavond naar het programma Opsporing Verzocht te kijken. In het programma wordt aandacht besteed aan de dodelijke schietpartij op de Fizeaustraat in Oost, afgelopen februari. Bij de schietpartij kwam de 41-jarige Rodney Mijnals om het leven en raakte een 21-jarige man zwaargewond.

De twee mannen werden op zaterdagavond 19 februari even na 20.30 uur beschoten. Rodney Mijnals was een bekende verschijning in Amsteldorp. Veel buurtbewoners maakten een praatje met hem als hij in de tuin zat. Ook had hij vaak bezoek over de vloer.

De recherche hield afgelopen maart al een flyer-actie in de buurt. De sms is nu verstuurd naar mensen die rond het tijdstip van de schietpartij onder de dekking vielen van een telefoonmast in de buurt. De politie hoopt door de uitzending meer tips binnen te krijgen.

De uitzending van Opsporing Verzocht is vanavond om 20.30 uur te zien op NPO 1.