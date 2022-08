HV Volendam wil met nieuwe trainer graag verrassen: "Serieus weerstand bieden"

Voorafgaand aan het nieuwe handbalseizoen is het altijd weer de vraag hoe de vier Noord-Hollandse damesploegen in de eredivisie uit de zomerstop zijn gekomen. Welke mutaties hebben er plaatsgevonden en wat zijn de doelstellingen? Vandaag aandacht voor HV Volendam.

Bij Volendam staat dit jaar een nieuwe trainer aan het roer. Zsigmond Makay is overgekomen van promovendus Velo en is in het vissersdorp de opvolger van Serge Ter Horst. De nieuwe ervaren Hongaarse trainer moet van de Volendamse vrouwenploeg een stabiele eredivisionist maken.

Enthousiast

"Ik had gelijk een goed gesprek met Volendam. Ik heb tot nu toe het gevoel dat het er hier veel professioneler aan toe gaat dan bij mijn vorige team. Het handbal is hier aanzienlijk sneller en iedereen is enthousiast", aldus Makay over zijn overgang van het Wateringse Velo naar Volendam.