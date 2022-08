Ook tegen FC Utrecht geen Antony bij Ajax

De Braziliaan is al enige tijd verwikkeld in een toptransfer naar Manchester United. De club van Erik ten Hag bood anderhalve week geleden tachtig miljoen euro, maar dat bod sloeg Ajax af. Ajax-trainer Alfred Schreuder wil de vleugelspits niet kwijt, maar de verwachting is dat Manchester alles gaat proberen om de transfer toch gedaan te krijgen. Mogelijk gaat de afkoopsom richting honderd miljoen euro.

Wijndal afwezig

Ook Owen Wijndal ontbreekt. De voormalig aanvoerder van AZ begon vorige week op de bank, maar zit vanwege een blessure niet bij de selectie. Schreuder verwacht hem aan het einde van de week terug. Francisco Conceição keert daarentegen terug in de selectie en zit op de bank.

Als Ajax vanmiddag in Nieuw-Galgenwaard wint, nemen de Amsterdammers de koppositie in de eredivisie over van Feyenoord dat gisteravond FC Emmen met 4-0 versloeg. FC Utrecht, dit seizoen getraind door Henk Fraser, wist in de eredivisie nog niet te winnen. De van Feyenoord overgekomen Jens Toornstra begint in de basis, net als oud-Ajacied Nick Viergever.

Opstelling Ajax: Pasveer, Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Taylor, Tadi; Berghuis, Brobbey en Bergwijn.