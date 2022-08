Prijzenpakker Hovocubo pakt Supercup door winst op zaalvoetbalrivaal FC Eindhoven

Dat gebeurde in de eigen sporthal De Opgang waar afscheid werd genomen van een aantal spelers die de landskampioen hebben verlaten. Van Dijk kan dit seizoen geen beroep meer doen op sterkhouders Karim Mossaoui, Soufian Charraoui en Yoshua St. Juste. Daarom temperde de ervaren Van Dijk eerder deze week ook de verwachtingen van zijn ploeg.

FC Eindhoven, dat vorig seizoen zowel in de bekerfinale als in de finale om de landstitel van Hovocubo verloor, begon gehavend aan de wedstrijd. Topscorer Saïd Bouzambou was geschorst en vanwege blessures ontbraken ook Oualid Saadouni, Ayoub Boukhari, Zakaria Amrani en Marwan Rebbah.

De thuisploeg nam het initiatief en FC Eindhoven zakte in. Tegen de verhouding in kwamen de gasten op voorsprong. Dennis van den Eijnden maakte de 0-1, maar een minuut later was het alweer gelijk. Ilias Bouzit knalde de 1-1 tegen de touwen. Oualid Tarifit zette Hovocubo kort na rust op voorsprong. In het laatste deel van de wedstrijd moest Hovocubo achteruit, maar in de score kwam geen verandering meer.

Het is na 2014, 2018 en 2019 voor de vierde keer dat Hovocubo de Supercup wint. Volgende week vrijdag opent Hovocubo de competitie met de uitwedstrijd tegen zvv Eindhoven.

(later meer)