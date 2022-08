Doodsangsten voor Alkmaarse meisjes: reed man in auto ze expres van hun fiets?

Twee meisjes uit Alkmaar beleefden vorig jaar angstige momenten: in het holst van de nacht zijn ze gevolgd door een man in een auto en van hun fiets gereden. Eén werd ook nog vastgegrepen en mishandeld. Via camerabeelden kwam de politie op het spoor van de 26-jarige Jeffrey van V.

Laat de Alkmaarder Jeffrey van V. (26), die woont in Alkmaar-Noord, vlakbij de plekken waar het is gebeurd, nou zo'n voertuig hebben.

Nadat ze iets verderop het tunneltje van het Heukelspad is gepasseerd, rijdt de automobilist haar aan. Hij stapt uit, pakt haar armen vast en geeft haar een klap op haar hoofd, zo heeft de politie destijds in een bericht naar buiten gebracht.

De bewoner doet open, hoort haar verhaal aan en alarmeert de politie. Een week later beleeft nog een meisje een horrornacht: van die 6 november weten we dat het gebeurde in het park De Rekerhout. Rond 1.30 uur fietst de tiener over het fietspad langs een middelbare school, als er uit het niets een auto achter haar aankomt.

Ze voelt zich dan al onveilig. Als het meisje bijna thuis is, tikt de auto haar van achteren aan, vliegt ze door de lucht en valt op de grond. De paniek is groot en ze rent naar de eerste woning die ze ziet. Daar belt ze aan.

Het is de nacht van 30 oktober 2021: het eerste minderjarige slachtoffer fietst na een avondje bij vrienden in Hoefplan richting haar huis in een noordelijke wijk van Alkmaar. Dit melden bronnen rondom het onderzoek aan NH Nieuws. Onderweg merkt ze dat ze wordt gevolgd door een auto met felle koplampen.

In Alkmaars park achtervolgd en mishandeld slachtoffer is minderjarig meisje

Op 14 juni wordt hij dan ook opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de twee incidenten. Het Openbaar Ministerie stelt dat hij in de periode van de aanrijding psychosociale problemen had, zoals een burn-out en depressieve klachten.

'Leen auto aan vrienden'

Ook heeft Van V., nadat zijn moeder door de politie was benaderd over de incidenten met de auto, naar verluidt op Google gezocht naar 'straf doorrijden na een aanrijding'. Van V. ontkent dat hij de meisjes heeft aangereden en verklaart dat hij zijn auto in die periode weleens uitleende aan vrienden.

"Er is een huisinval bij me gedaan, ze hebben niks gevonden, ik ben op straat door de politie geïntimideerd. Ik ben zes keer aangehouden om te blazen", zei hij gisteren in de rechtbank. Zijn advocaat stelt dat er geen grond meer is om hem langer vast te houden.

Later vandaag beslist de rechtbank over de voorlopige hechtenis van Jeffrey van V. uit Alkmaar. Als hij vast blijft zitten, is er over drie maanden weer een tussentijdse zitting.