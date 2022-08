Heel Nederland maakt zich druk om breuk Nick & Simon, behalve Volendam

In Volendam wordt er - in tegenstelling tot de rest van Nederland - niet of nauwelijks een traantje gelaten om de breuk tussen het zangduo Nick & Simon. "Wij zijn daar te nuchter voor. Het interesseert ons niet. Ze maken mooie muziek en wat ze privé doen, daar hebben wij niets mee te maken", zegt palingroker Jan Smit.

"Het is niet het gesprek van de dag. Wij kennen die jongens allemaal, wij praten daar niet over. Alleen in de roddelbladen besteden ze er aandacht aan", vervolgt hij.

"Als je zoveel jaar met elkaar bent en je zit de hele dag een beetje muziek te maken. Dan heb je er op een gegeven moment geen zin meer in. Zo gaat dat tegenwoordig. Je ziet dat in elke branche", aldus een bewoner, eerder vandaag op NH Radio.

Op een schip in de Volendammer haven staat een schipper in een lange gele regenjas met zijn zoon. Het nieuws heeft hem bereikt, maar net als zijn dorpsgenoeten is hij niet erg geïnteresseerd. "Als je uit elkaar gaat, dan ga je uit elkaar. Zo eenvoudig is het." Volgens hem zijn ze in zijn dorp niet bezig met wat er op landelijk gebied gebeurt. "Ze zijn toch niet dood? Ze gaan allebei hun eigen weg, dat is toch prima."

De keuze om individueel door te gaan in de muziek vindt de schipper wel een goede zet. "Als je niet meer met elkaar kunt aarden, dan moet je stoppen. Je moet niet tegen je zin doorgaan."

"Ik ben er niet kapot van"

Het is nog niet helemaal duidelijk waarom de twee exact uit elkaar zijn gegaan. Er gaan voornamelijk veel geruchten rond. Ook in Volendam is het gissen. "Dat blijven Volendamse geheimen", grinnikt de schipper.

Erg veel Nick & Simon-fans zijn er in het dorp overigens niet te vinden. Een bewoner legt uit: "Ik ben er niet kapot van, maar ze hebben hun best gedaan. De laatste jaren hoorde je ze toch niet meer. Ze waren alleen nog maar op tv spelletjes aan het spelen."