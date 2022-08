Nick en Simon stoppen ermee, duo bevestigt breuk

Het is niet helemaal een schok dat de twee besloten hebben uit elkaar te gaan. De afgelopen maanden was het duo al veel in het nieuws. Zo zouden ze beiden bezig zijn met een solocarrière en ook hadden ze nauwelijks meer interactie met elkaar tijdens tv-opnames.

Afscheidstournee en verzamelalbum

Onder de naam 'Nu Of Ooit' zullen Nick & Simon een aantal afscheidsconcerten geven. Op 24 maart zal dat zijn in Alkmaar. Bovendien zal in oktober een verzamel-cd verschijnen met daarop een overzicht van alle hitsingles door de jaren heen.

Het duo Nick & Simon

In 2006 kreeg het Volendamse duo voor het eerst bekendheid met singles als Kijk Omhoog, Pak Maar M'n Hand en Rosanne. In totaal werden er ruim 40.000 albums verkocht door de twee. Tien van hun albums haalden de bovenste plek in de Album Top 100, zes van hun albums kregen een platina status.