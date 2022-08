Schiphols blusmonster maakt eind aan grote, slepende buitenbrand in Nieuw-Vennep

Een enorme brandende stapel hooi aan de Rijnlanderweg in Nieuw-Vennep is na bijna twintig uur zo goed als geblust. Schiphols krachtigste blusvoertuig, de crashtender, speelde daarbij een doorslaggevende rol.

#middelbrand Op de rijnlanderweg #nieuwvennep staat een hooiberg in brand. De rook trekt over de rijksweg A4. Heeft u last van de rook, sluit ramen, deuren en mechanische ventilatie uitschakelen. ^SvE

Al snel stond de hooiberg met een oppervlakte van zo'n honderd vierkante meter in lichterlaaie. De rook trok over de A4 richting de Westeinderplassen, maar voor zover bekend heeft het verkeer er niet veel last van gehad. Bewoners van woningen in de rook kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen.

Na een nacht blussen was het vuur vanochtend vroeg nog niet onder controle. Om 7.45 uur meldde de Veiligheidsregio dat de brandweer nog 'volop aan het werk' was. Anderhalf uur later was de brand onder controle.

Crashtender

Dat was mede te danken aan de brandweer van Schiphol, die op verzoek van de Veiligheidsregio Kennemerland haar crashtender - een blusvoertuig dat kan worden ingezet om na een vliegtuigcrash een brandend toestel te blussen - had uitgeleend. "Die is krachtiger dan de gewone blusvoertuigen", aldus woordvoerder Van Egmond.

Inmiddels is de crashtender retour Schiphol. De brandweer Kennemerland blust de hooiberg nog een tijdje na en bedekt het materiaal met schuim om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio 'hoogstwaarschijnlijk broei'.