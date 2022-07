Nachtelijk brandje langs N-weg Vijfhuizen, maar politie pleit boeren vooralsnog vrij

Langs de Oude Schipholweg (N232) in Vijfhuizen heeft vannacht een brandje gewoed. Het ging om gras, waardoor de verdenking al snel uitgaat naar boeren, die de afgelopen weken op en langs meerdere wegen in het land hooi, maar ook gevaarlijkere materialen als asbest in brand staken.

Brandje langs N232, politie pleit boeren vooralsnog vrij - Nieuwsfoto.nl/Laurens Bosch

De politie bevestigt dat de brandweer vannacht een brandje langs de provinciale weg heeft geblust. "Maar er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van brandstichting", aldus een woordvoerder. Dat werpt de vraag op of de politie er serieus rekening mee houdt dat de brand spontaan is ontstaan. De politie antwoord daarop bevestigend. "Die vraag voelde ik aankomen, dus dat heb ik uitgezocht. Omdat het om een rol gras ging, kan het zijn dat er broei is ontstaan."

Broei Broei kan ontstaan in samengeperst organisch materiaal. Het is het gevolg van een chemische reactie in het organisch materiaal, waardoor het materiaal kan gaan smeulen en uiteindelijk ontvlammen als het materiaal z'n warmte niet kwijt kan.

Brandstichting wordt nog niet volledig uitgesloten, benadrukt de woordvoerder, al is er geen aanleiding om verder onderzoek te doen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vanwege het vroege tijdstip heeft het verkeer geen hinder ondervonden van de brand of de brandweerinzet.

Al geruime tijd voeren boeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet, door op wegen materialen in brand te steken, en voor overlast te zorgen. Op de A7 was die overlast gisterenochtend erg groot, vooral omdat het gevaarlijke materiaal asbest in brand was gestoken. De snelweg ging geruime tijd in beide richtingen dicht om de resten op te ruimen.

