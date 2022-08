Pittige loting voor groepshoofd Ajax in de Champions League

Liverpool, Napoli en Rangers FC. Dat zijn de tegenstanders van Ajax in Groep A van de Champions League. De groepsfase begint op dinsdag 6 september en is afgelopen op woensdag 2 november.

Ajax was sinds lange tijd weer eens groepshoofd. En daarmee ontliepen de Amsterdammers clubs als Paris Saint-Germain, Manchester City, Bayern München en Real Madrid.

Liverpool

Het eerste balletje dat donderdagavond werd geopend in Istanbul was die van Ajax. De nummer twee in de groep is Liverpool. De Engelse ploeg is de finalist van vorig seizoen in de Champions League. Liverpool verloor toen nipt van Real Madrid (0-1).

Napoli en Rangers FC

Verder treft Ajax met Napoli een zeer sterke opponent uit Pot 3. De Italiaanse club eindigde vorig seizoen als derde in de Serie A. En de laatste ploeg in groep A is Rangers FC. De Schotten versloegen PSV gisteravond in de play-offs.