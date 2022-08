Cambuur-fans boycotten Ajax uit: "Hoop aan te merken op de ontvangst in Amsterdam”

"Er zijn een aantal zaken die hier spelen. We moeten eerst de hand in eigen boezem steken. Het wangedrag van enkele individuen aan onze eigen zijde is onacceptabel en hierover zullen we met elkaar het gesprek moeten blijven voeren. Verder is er vanuit onze supporters een hoop aan te merken op de ontvangst in Amsterdam", laat algemeen directeur Ard de Graaf weten op de site van Cambuur.

Vorig seizoen waren er ongeregeldheden rondom Ajax - SC Cambuur. Dit resulteert nu dus in een boycot van de wedstrijd.

Kinderen

Volwassen fans zullen dus niet in de Johan Cruijff Arena aanwezig zijn. Cambuur laat weten dat kinderen uit gezinnen in Leeuwarden op kosten van de club wel naar Ajax - Cambuur kunnen.