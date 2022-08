Boeren krijgen 'waterles': "Zo'n waterbel is een soort pannenkoek onder de grond"

Het boerenleven kan lastig zijn: in de zomer staat je gewas te verdorren in de droogte en in het voor en najaar staan ze in de blubber omdat het stortregent. Om te onderzoeken hoe je water bewaart als er teveel valt en weer kunt gebruiken als er te weinig valt, is veel onderzoek nodig. "In Nederland zijn we tot nu toe verwend, er was altijd zoetwater van goede kwaliteit, maar dat begint door de klimaatverandering anders te worden", zegt Pieter Vlaar van onderzoeksinstituut Vertify. Hij legt uit dat er genoeg zoetwater valt en dat we erg goed zijn geworden in het afvoeren ervan. Dat moet volgens hem veranderen.