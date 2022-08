Openwaterzwemmer Lars Bottelier snapt niets van cancelen EK: "Er was geen gevaar"

Chaos bij de EK openwaterzwemmen in Rome. De wedstrijd werd zaterdag voortijdig beëindigd en daar snapt Lars Bottelier uit IJmuiden niets van. "Er was geen reden om te cancelen. Als je achttien kilometer in dit water kan zwemmen dan kan je er ook vijfentwintig in zwemmen", reageert een zwaar teleurgestelde Bottelier.

Zwemmer Lars Bottelier - Orange Pictures

Extreem weer Het begin van de wedstrijd verliep onder zware, maar goede omstandigheden. Na een kilometer of drie kwam de wind opzetten. Dit zorgde voor een stevige deining en golven. Na achttien van de vijfentwintig kilometer besloot de organisatie de wedstrijd af te gelasten vanwege de extreme weersomstandigheden. Volgens de organisatie vanwege de veiligheid. "Het waren echt wel zware omstandigheden, maar er was geen gevaar. Wij hebben al vijftien kilometer in die zware golven gezwommen. Dat is heel lang en die golven werden juist minder dus er was geen reden om te cancelen. De wedstrijd had afgemaakt moeten worden", is Bottelier duidelijk.

Quote "De wedstrijd had afgemaakt moeten worden" openwaterzemmer lars bottelier

Dramatische communicatie Tot overmaat van ramp was de communicatie ook dramatisch. Zo sloegen de Italiaanse zwemmers een aantal eetmomenten over en gingen ze vroegtijdig versnellen tot verbazing van Bottelier. "Achteraf was wel duidelijk dat de Italianen wisten dat de race stopgezet zou worden. De regel is dat, mocht de race na vijftien kilometer worden stopgezet dat de positie van de zwemmer leidend is voor de uitslag. De Italianen stonden toen op één, twee en drie", vertelt Bottelier. Dit staat haaks op wat de briefing van de organisatie was voor de race. Toen is er tegen de zwemmers gezegd dat, mocht de race worden afgelast dat de juryboot dat zou aangeven. In dat geval werd er nog één ronde volle bak gezwommen. Na die ronde zou de race worden stopgezet en degene die dan eerste zou liggen zou dan winnen. Dat was Bottelier betreft prima. "Als je voor een scenario kiest om af te gelasten dan moet dat gaan zoals wij dat van tevoren hebben gehoord. Niet op een manier dat de ene helft wel weet wat er gebeurt en de andere niet."

Quote "Als je voor een scenario kiest om af te gelasten dan moet dat gaan zoals wij dat van tevoren hebben gehoord" zwemmer lars bottelier

Uiteindelijk besloot de organisatie voor geen van de bovenstaande opties te kiezen. In overleg met de internationale zwembond LEN werd besloten om geen winnaar aan te wijzen. "Een grote teleurstelling. Wij hebben voor niets geracet. Ik heb hier heel lang voor getraind. Ik kwam fris het water uit en wil racen voor wat ik waard ben."

Lees ook Play Sport Play Zwemmer Lars Bottelier wil met een 'omweg' naar de Olympische Spelen van Parijs