Sport Zwemmer Lars Bottelier wil met een 'omweg' naar de Olympische Spelen van Parijs

IJMUIDEN - Lars Bottelier uit IJmuiden kiest een 'omweg' om zijn doel te bereiken. De route naar de Olympische Spelen in Parijs, in 2024, loopt voor de langeafstandszwemmer via Würzburg.

In de stad in midden-Duitsland is het trainingscentrum van Stefan Lurz, de broer van Thomas Lurz, die zilver won op de Olympische Spelen van Londen. Stefan Lurz is een kampioenenmaker op wie Bottelier tijdens een stage in mei indruk heeft gemaakt. Het heeft geleid tot een verbintenis die tot doel heeft de zwemmer klaar te stomen voor 's werelds grootste sportevenement in 2024. De uitgestelde Spelen van Tokio komen te vroeg.

Fenomeen Lurz staat bekend als een fenomeen op het gebied van zwemtraining in open water, een discipline die sinds de successen van Maarten van der Weijden, Ferry Weertman en Sharon van Rouwendaal ook in Nederland tot de verbeelding spreekt. Bottelier schurkt al een tijdje tegen de nationale top aan, maar komt net te kort te kort voor de zogeheten A-status van de sportkoepel NOS/NSF. Dat heeft gevolgen voor zijn inkomsten en zijn trainingsfaciliteiten.

Quote "Er wordt in Duitsland hard getraind, maar ik vind dat geen probleem om mijn doel te bereiken" Lars Bottelier

Omdat het via de 'gewone' weg niet lukt een Olympisch ticket te bemachtigen, probeert Bottelier het via Würzburg. "Ik mocht in mei een week proefdraaien en kennelijk is dat goed bevallen. De trainer wil me er graag bij hebben. Het is hard werken, maar als dat de manier is, vind ik het geen enkel probleem."

Bottelier (23) ziet het als zijn laatste kans. "Ik heb al aardig wat ervaring opgedaan met de methoden in Nederland en Australië, waar ik een paar maanden was voordat het coronavirus uitbrak. En nu ga ik dus in Duitsland veel opsteken. En dan maar zien waar het toe leidt. Ik zie het wel, ik ga er in elk geval alles aan doen mijn doel te halen."