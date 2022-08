In vorm verkerende Dani de Wit weer belangrijk voor swingend AZ: "Lijn doortrekken"

Het was alweer zijn vierde treffer dit seizoen in Europa. Dani de Wit zette AZ tegen Gil Vicente op voorsprong. Daarna scoorde AZ nog drie keer en lijkt de groepsfase van de Conference League wel heel dichtbij voor de Alkmaarders. "We zijn goed op weg."

Met de kop zette Dani de Wit AZ halverwege de eerste helft op voorsprong. De ontlading was vervolgens groot bij de aanvallende middenvelder. Normaal gesproken hebben Nederlandse ploegen het vaak lastig tegen Portugese ploegen, maar deze keer gaf AZ eigenlijk niets weg en walste de Alkmaarders in de slotfase over de bezoekers heen. Vorm Het doelpunt van De Wit bevestigt de goede vorm bij hem. Vier doelpunten in Europa en één in de competitie geeft aan dat De Wit belangrijk is voor de ploeg van Pascal Jansen. "Het zou lekker zijn als ik deze lijn doortrek." Tekst loopt door onder de video.

"Gekkere dingen" Door de ruime uitslag kan het volgende week eigenlijk niet meer misgaan in Portugal. De Wit wil waken voor te veel optimisme door te refereren aan de wedstrijd tegen Sparta van twee jaar geleden. Toen stond AZ halverwege met 4-0 voor, maar na negentig minuten stond het 4-4. "Er zijn wel gekkere dingen gebeurd." Tekst loopt door onder de video.

Dit weekend is AZ vrij. De KNVB heeft de wedstrijd tegen NEC verplaatst zodat AZ zich in alle rust kan voorbereiden op de return tegen Gil Vicente. Dat duel in Noord-Portugal begint donderdag om 21.00 uur Nederlandse tijd.

