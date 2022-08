Olga wint internationale fotowedstrijd met wachtkamertableau in station Haarlem

Met een foto van een tableau in het station van Haarlem heeft Olga Harmsen uit Dordrecht een internationale fotowedstrijd gewonnen. Die werd georganiseerd rondom de kunststroming 'art nouveau', waar Olga zich al tien jaar in verdiept.

Olga Harmsen / Blog About Art Nouveau

De foto van het tableau met daarop 'Wachtkamer eerste klasse' won de eerste prijs in de categorie architectuur en belettering. Olga maakte de foto een aantal jaar geleden toen ze voor haar blog over art nouveau naar Haarlem kwam. Lettertypen De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door het Réseau Art Nouveau Network. "Het thema van dit jaar was fonts, lettertypen dus. Ik bedacht me dat ik deze foto had gemaakt en stuurde die in", vertelt ze. Dat deed ze niet met het doel om iets te winnen, maar vooral om Nederlandse voorbeelden van art nouveau bekend te maken in de wereld.

Art nouveau is een kunststroming die aan het einde van de negentiende eeuw op het Europese vaste land evolueerde uit de Engelse Arts & Crafts-beweging. Hoewel de stijl in België en Frankrijk vooral te herkennen was aan de zwierige zweepslaglijnen, keek de Nederlandse avant-garde kunstenaar vooral naar Engeland ter inspiratie. Daarom is de art nouveau in Nederland wat strakker van vorm. De stijl werd vooral gebruikt in architectuur, advertenties en alledaagse gebruiksvoorwerpen.