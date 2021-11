Cora's foto van badderend koolmeesje in de prijzen bij prestigieuze fotowedstrijd

Ze kan haar geluk niet op: Cora Deutekom uit Schagen heeft een prestigieuze fotografiewedstrijd van National Geographic gewonnen. Met haar natuurfoto van een 'Koolmeesje in bad' won ze de publieksprijs . En dat is bijzonder: haar foto werd verkozen uit zeker 13.000 inzendingen. "Ik had het niet verwacht, maar ben er super blij mee", vertelt ze op NH Radio.

Cora kreeg afgelopen zondag te horen dat ze de fotowedstrijd had gewonnen. Dat zag ze toen ze samen met haar zus voor de televisie zat. "De uitslag werd bekend gemaakt op de televisiezender van National Geographic", vertelt ze. "De uitzending duurde een uur, dus ik kwam er een beetje op het einde in. Ik twijfelde of ik nog wel aan de beurt kwam, want dit is de publieksprijs. Op het laatste was ik aan de beurt."

Hoewel haar foto dus al mooiste werd beoordeeld uit duizenden inzendingen, blijft Cora erg nuchter. "Het is gewoon een koolmeesje, maar zo bijzonder kunnen ze dus ook gewoon zijn." Het koolmeesje dat net in het buitenbadje is gaan badderen, springt op het moment van de foto uit het water. De spetters van het water zorgen voor een effect. "Op het moment dat deze foto is genomen, springt hij uit het water", voegt ze toe.

Op pad

Het valt Deutekom op dat er op dit moment minder vogels dan normaal buiten zijn. Dat is te merken, wanneer zij samen met haar camera op pad gaat. "Ik werk binnen, dus onder de middag rij ik heel vaak even naar Callantsoog en daar is een natuurgebiedje en daar ga ik foto's maken. Ik doe dat zeker wel zeven à acht maanden per jaar."