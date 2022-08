Elvis komt weer tot leven tijdens speciale herdenking in Monnickendam

Het is vandaag 45 jaar gelden dat Elvis in een gouden pyjama dood gevonden werd op zijn wc in Graceland. De dood van de popster sloeg in als een bom bij zijn miljoenen fans over de hele wereld. Dominee Fred Omvlee was toen pas 11 jaar oud en kende de muziek nog maar nauwelijks. "Eigenlijk is Elvis toen pas voor mij gaan leven", zegt hij. In de Opstandingskerk van Monnickendam organiseert de Dominee vanavond een speciale herdenking.

De 11-jarige Fred Omvlee kende Elvis alleen als 'De dikke man van TV'. Door het overlijden van 'The King' was de muziek steeds meer te horen op radio en TV. "Vanaf dat moment sloeg de vonk over", zegt de dominee. Omvlee is als fan op bedevaart naar Graceland gegaan om het graf van Elvis Presley aan te raken. Hij organiseert jaarlijks bijeenkomsten tijdens geboorte- en sterfdag van 'The king of rock and roll'.

Het Ruigere werk

Tijdens de herdenking vanavond worden platen gedraaid en gezongen. Casper Live is een Elvis tribute artist en zingt die avond geheel in stijl mee. "Zijn stem en zijn talent evenaar je niet. Maar het gaat er om dat je zo dicht bij mogelijk komt", zegt Casper. Er zullen in de kerk niet alleen gospels gezongen worden, maar ook 'Het ruigere werk', zegt de dominee. "Er mag gedanst worden."