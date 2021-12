Alkmaar NL V Elvisrelieken te zien in Beatlesmuseum in Alkmaar: "Je gelooft je ogen niet"

Kostuums die de 'King of Rock and Roll' gedragen heeft, zweetdoekjes die hij tijdens optredens naar dames in katzwijm gooide en zelfs zijn schooldiploma: honderden Elvisrelieken zijn vanaf zaterdag te zien in Het Beatles Museum in Alkmaar, dat nu ook een grote Elviscollectie onderdak geeft.

Beatlesfanaat Azing Moltmaker hoefde niet lang na te denken toen de eigenaar van het Elvismuseum in Culemborg contact met hem opnam en hem vroeg om zijn collectie over te nemen. "Vanwege gezondheidsklachten stopt hij met zijn museum en zijn grootste angst was dat zijn levenswerk uit elkaar zou vallen", vertelt Moltmaker. "Ik vond dat ik deze kans met beide handen moest aangrijpen." Pas toen Moltmaker de verhuisdozen uitpakte, kwam hij erachter hoeveel mooie, persoonlijke spullen van Elvis er in de collectie zitten. "Een cheque met de handtekening van Elvis bijvoorbeeld, maar ook een boekje waar hij zelf in heeft geschreven en zijn schooldiploma. Het is te veel om op te noemen, je gelooft je ogen niet."

Ook de rijk versierde riem van Elvis en concertkaartjes zijn te bewonderen - NH Nieuws / Tom Jurriaans

Naast de Beatles en Elvis is er in het museum ook een plekje ingericht voor de modellen van radiozendschepen. Dat is weer het levenswerk van miniatuurbouwer Hans Hettelder uit Amsterdam. Zendschepen als Veronica en de Mi Amigo van radio Caroline bouwde hij tot in detail na. "Ik ben erg blij met deze locatie, je hebt op deze manier eer van je werk." Driehoek Nu is Moltmaker vooral 'slechts' liefhebber van Elvis. "Er kan er maar één de beste zijn en dat zijn de Beatles", vertelt hij lachend. Toch passen Elvis en het Zeezendermuseum prima naast de Fab Four. "Het is een mooie driehoek geworden, zonder die radiozendschepen hadden we misschien nooit van de Beatles gehoord. En Elvis was weer een grote inspiratiebron voor de Beatles, dus het past mooi bij elkaar."