Politie controleert opvarenden bij het Streekbos, twaalf bekeuringen uitgedeeld

Vanwege het warme weer was het gisteren een drukke dag in het Bovenkarspelse Streekbos. En dat betekent ook dat het natuurgebied veel bezoekers met de boot ontvangt. De laatste weken is er in het Streekbos en op het water bij Enkhuizen steeds meer overlast van hard varende bootjes, die met name door jongeren bestuurd worden.

De politie besloot gisteren om een toezichtronde te houden bij het Streekbos. Tussen 14.00 uur en 19.00 uur waren zij aanwezig op het water, waar de sfeer volgens de politie over het algemeen goed was.

Toch hebben zij twaalf bekeuringen uitgedeeld, en drie personen een waarschuwing gegeven. Deze werden onder meer gegeven voor het te snel varen, of het niet hebben van een geldig vaarbewijs.