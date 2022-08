Steeds meer overlast van te snel varende jeugd in Enkhuizen: "Dit gaat een keer mis"

Nu het de komende dagen opnieuw erg warm is, komen de bootjes steeds vaker tevoorschijn. Dat gebeurt ook in West-Friesland. Natuurlijk zoekt de jeugd ook vaker het water op voor verkoeling, maar sommige jonge bestuurders van een bootje veroorzaken door te snel varen veel overlast. Dat leidt tot grote ergernis bij omwonenden en recreanten. "Het is een ware plaag in en rondom het water van Enkhuizen."

Twee bootjes klappen op elkaar bij het Streekbos - NH Nieuws

Het is een doorn in het oog voor veel bewoners langs het Streekbos, de Flosbeugel, Florasingel en Woidzicht in Lutjebroek: ze ergeren zich dan ook groen en geel. Na een bericht op Facebook - bestemd voor inwoners uit Enkhuizen - ontploft de boel. Het regent berichten. "Wij wonen aan een doorgaande sloot en het is echt belachelijk wat we dagelijks voorbij zien vliegen. Kunnen we daar niet gezamenlijk wat aan doen?", vraagt iemand zich af. Een ander: "Ze zijn écht gevaarlijk met die bootjes." "Dit gaat geheid een keer mis", wordt er gemopperd. Begin deze week gebeurde dat al bijna toen in de sloot richting het Streekbos twee bootjes op elkaar klapten. Eentje liep daarna vol water. Volgens een omstander gingen de bootjes zó hard dat de neus van de boot omhoog kwam. Er raakte niemand gewond, maar de schade is groot.

'We begrijpen dat we overlast veroorzaken' Een aantal jongens die te hard varen, vertelt aan NH Nieuws dat ze wel begrijpen dat ze overlast veroorzaken. "Ja, een bootje met een motor van 15 pk haalt al snel 50 kilometer per uur", weet één van de jongens te vertellen die daarbij aangeeft dat ze vooral hard varen als er niemand anders is. "Als er verkeer is dan minderen wij onze snelheid." Een andere jongen merkt op dat de omgeving steeds sneller boos wordt. "In de media heeft een foto van mij gestaan. Dat ik te hard vaar door een sloot die verder leeg is. Ze herkennen mij nu sneller, heb ik het idee." Onlangs gooide iemand vanaf de kade een steen naar hem. Iemand anders beweert dat hij betrokken was bij de aanvaring die maandagmiddag plaatsvond. Alleen was het volgens hem geen aanvaring. "Ons bootje was al lek waardoor we uiteindelijk zijn omgeslagen." Waarom ze nou zo hard varen? “Het leukste is het optrekken. Je bent zelf toch ook jong geweest?" Veel bezoekers van het Streekbos lijken het hier - in enige mate - wel mee eens te zijn. Toch begrijpen ze dat veel mensen gebruikmaken van het water in West-Friesland. De jongens zouden dan ook graag een plek willen waar het voor hen wat rustiger is, want het IJsselmeer is ook geen optie.

Onduidelijk Ook omwonenden die aan het water wonen of langs de slootkant aan het vissen zijn, ergeren zich mateloos. Walkanten worden door de golven stukgevaren, aangelegde boten worden door elkaar geschud en nesten vernield. Het is een probleem dat al jaren speelt, weet directeur Karel Schoenaker van het Recreatieschap. "Het harde varen zorgt voor gevaarlijke situaties op het water, ook de walkant breekt sneller af. Meerkoeten, waterhoentjes en futen die zich in het riet nestelen, worden op deze manier verstoord." Er heerst veel onduidelijkheid op het water in West-Friesland. Vooral de regelgeving en wie daarvoor de verantwoordelijkheid draagt, zorgt voor de nodige verwarring. Iets wat Schoenaker ook merkt: "Als je meerdere partijen op het water hebt, dan wordt het vingerwijzen en is uiteindelijk niemand verantwoordelijk." Het Recreatieschap ziet voor zichzelf een rol weggelegd. "We moeten de koppen bij elkaar steken om de overlast op het water tegen te gaan. We moeten een doel voor ogen hebben en goed met elkaar communiceren. Voorlopig is dit nog een wens, want we kunnen niet alles tegelijk doen."

Twee boten draaien om elkaar heen bij het Streekbos Paviljoen - NH Nieuws/Maurice Blaauw

Weinig tot geen aangiftes Politiewoordvoerder Mascha Koning benadrukt dat de politie pas kan ingrijpen als er een aangifte of melding op tafel ligt. Iets wat volgens haar zelden gebeurt. Ook na het ongeval bij het Streekbos is er geen melding gedaan. Koning: "We zijn veel op het water te vinden. Toch is het moeilijk om te zeggen hoeveel overlast er veroorzaakt wordt en hoeveel boetes er de laatste tijd zijn uitgedeeld. Vaak worden dit soort zaken onderling opgelost." En door het warme weer neemt de drukte op het water toe, wat weer resulteert in overlast. "Als er geen meldingen worden gedaan dan kunnen we er ook niets aan doen."