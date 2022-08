Wandelaars bezorgd na grote duinbrand Kennemerduinen

Een dag na de duinbrand bij Santpoort-Noord zijn wandelaars in het gebied bezorgd over de droogte en de gevaren. De brand begon vrijdag rond een acht uur en vernielde een zo'n vijfduizend vierkante meter bos. Dankzij snel opschalen en inzet van veel brandweerpersoneel en materieel bleef de schade enigszins beperkt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Het is de dag na de duinbrand alweer flink druk in het Nationaal Park Kennemerland Zuid. Wandelaars en fietsers genieten van het mooie weer op de eerste officiële dag van de hittegolf. Iedereen heeft van de brand gehoord en niemand is verbaasd. De droogte is het gesprek van de dag en op de vraag of de hittegolf een kruis of een zegen is kiezen de meeste wandelaars voor kruis. Iedereen snakt naar koelte en een flinke regenbui. Ook het duin.

Onderzoek

Op de plek diep in het bos waar de brand is ontstaan wordt vandaag nog onderzoek gedaan door politie en boswachterij. Natuurmonumenten, de beheerder van het Nationaal Park geeft geen informatie over de brand of de schade die is ontstaan. Een woordvoerder laat weten dat het beleid is om geen medewerking te verlenen aan berichtgeving over bosbranden.