Den Helder blijvend in trek bij toeristen: "Meer Nederlanders weten ons te vinden"

Het toerisme trekt meer en meer aan in Den Helder. Steeds vaker komen mensen uit eigen land voor een dagje uit naar de kop van Noord-Holland. Dat concludeert City Marketing Den Helder uit een voorzichtige rondgang langs musea en andere attracties in de stad. Hortus Overzee, een 'geheime tuin' in het centrum, stevent af op een recordaantal bezoekers. "Heel positief", zegt voorzitter Pieter Blank van de hortus. "Den Helder is één van de bijzondere plekken van Nederland aan het worden."

Hortus Overzee bestaat bijna dertig jaar, maar het is nu al een jubeljaar voor de botanische tuin midden in een woonwijk. De tuin heeft namelijk nu al een recordaantal bezoekers. Voorzitter Pieter Blank is trots op: "Het is hard werken geweest tijdens de lockdown door corona. De Nederlander gaat wat meer op vakantie in zijn eigen land, ontdekt dus eigenlijk bijzondere plekken. Ik heb echt het idee dat de hortus hier in Den Helder een van die plekken aan het worden is."

Meer vraag

Het succes van de hortus staat niet op zichzelf. Volgens de stadspromotors van Citymarketing zit Den Helder behoorlijk in de lift bij toeristen. "Wij zijn heel blij dat mensen Den Helder dit jaar steeds beter weten te vinden", vertelt stadspromotor Christiaan Verhoef. "We merken het bij bijvoorbeeld Fort Kijkduin of het Reddingmuseum en natuurlijk ook het Marinemuseum. Er is steeds meer vraag naar van bezoekers buiten de stad."

