Hortus Overzee opent Japanse tuin en ontvangt officiële onderscheiding

Een applaus klonk vandaag toen de Japanse ambassadeur Horinouchi een officiële onderscheiding aan Hortus Overzee in Den Helder overhandigde. Samen met loco-burgemeester Michiel Wouters kreeg Horinouchi een rondleiding door de Japanse tuin en opende hij de nieuw gebouwde poort. "Een hele grote eer, we zijn er al twintig à dertig jaar mee bezig", vertelt Pieter Blank, voorzitter van Hortus Overzee.

Bij de ceremonie voor de overhandiging van de onderscheiding voor Hortus, de zogenaamde 'Commendation', waren enkele gasten aanwezig. De Japanse Horinouchi, de ambassadeur van vandaag, reikte de 'Japanese Foreign Minister Commendation' uit aan Melany Tegelberg en Pieter Blank van Hortus Overzee.

De onderscheiding is niet zomaar iets: die wordt alleen uitgereikt aan individuen of instanties met uitstekende prestaties op internationaal gebied. In dit geval specifiek voor de bijdrage aan het bevorderen van vriendschap tussen Japan en andere landen.

"We hebben er een tijd mee gewacht, we wilden de tuin echt goed hebben. Als je dan uiteindelijk zo'n steun krijgt, zo'n erkenning, dat je echt in de lijnen van de Japanse tuincultuur denkt, dat is een hele erkenning", vertelt Blank. "Ook zijn er veel Nederlandse elementen in de tuin te vinden, die vrijheid kregen wij ook."

Bekijk hieronder het videofragment van onze mediapartner Regio Noordkop.