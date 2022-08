Rampzalige avond voor Koeman Jr. en Telstar: "Je moet in deze competitie echt een man zijn"

Binnen tien minuten moest Koeman Jr. al gelijk twee keer de bal uit het net vissen. "Ik denk dat ik vannacht slecht zal slapen. We moeten veel scherper zijn in de duels. We krijgen drie doelpunten tegen uit standaardsituaties, dat mag ons niet gebeuren. Het begint bij duels winnen. Je moet in deze competitie echt een man zijn", aldus de 27-jarige doelman.

