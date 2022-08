Nog geen duidelijkheid over Ihattaren bij Ajax: "Gesprekken lopen nog"

Het is nog niet bekend of Mo Ihattaren weer gaat aansluiten bij Ajax. Ihattaren traint nog steeds individueel en is nog in gesprek met de clubleiding.

"De gesprekken lopen, maar er is nog geen duidelijkheid", vertelt Ajax-trainer Alfred Schreuder. "Ik ben nog steeds enthousiast over de speler. Wij zitten nu in een ander traject en daarop is het afwachten. Het staat buiten kijf dat het een geweldige speler is."

Eerste thuiswedstrijd

Ajax speelt zondag in de Johan Cruijff Arena tegen FC Groningen. Aanvoerder van Ajax Dusan Tadic maakte in 2010 zijn eredivisie-debuut in het shirt van de Groningers. De nieuwe Mexicaanse aanwinst Jorge Sánchez is nog niet van de partij. Zijn werkvergunning moet nog in orde worden gemaakt. De verwachting is dat hij volgende week aansluit.

Verder is de kans groot dat Remko Pasveer op doel staat. "Dat gaan jullie zondag zien. Remko was voor zijn blessure nummer één bij Ajax en dat heeft hij uitstekend gedaan. Hij is nu weer fit en wij zijn tevreden over wat hij ons brengt", aldus Schreuder.

