Wéér cocaïne gevonden bij Aalsmeers sierteeltbedrijf, ditmaal óp veilingterrein

In ieder geval voor de tweede keer keer dit jaar hebben de opsporingsdiensten bij een bedrijf in de sierteeltsector in Aalsmeer cocaïne gevonden. Ditmaal werd de vondst gedaan op het veilingterrein. Net als de vorige keer gaat het om een hoeveelheid die niet voor de handel bestemd was.

Dat zegt woordvoerder Marianka van Delft van de samenwerking Weerbare Sierteeltsector tegen NH Nieuws. "Het ging om een gebruikershoeveelheid", vertelt Van Delft desgevraagd. Vanwege die beperkte hoeveelheid wordt er geen strafrechtelijk onderzoek gestart, voegt ze daaraan toe. De vondst werd vorige week gedaan naar aanleiding van een melding bij het team Transport Facilitated Organized Crime (TOFC), dat onder de landelijke politie valt en zich richt op bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in de transportsector. Weerbare sierteelt De actie werd gecoördineerd vanuit het Centrum Weerbare Sierteelt, dat op het veilingterrein in Aalsmeer is gevestigd en - zoals de naam al doet vermoeden - bedrijven in de sierteeltsector probeert te beschermen tegen inmenging door criminelen. Toen het TOFC in mei onaangekondigd bij bedrijven in de sierteeltsector op bezoek ging, was NH Nieuws erbij. Maikel Dop van de landelijke politie-eenheid vertelde destijds dat 'er in de logistieke sector steeds meer inmenging vanuit de criminele industrie is'. Artikel gaat door onder de video

Hoewel de actieweek van het TOFC niet gericht was op het opsporen van drugs, werd er ook destijds cocaïne aangetroffen. Op een bord in een loods in de omgeving van de veiling lag een gebruikershoeveelheid van de harddrug, waarna de politie besloot de opslagruimte met drugshonden uit te kammen. Grote hoeveelheden drugs werden tijdens de actieweek dus niet gevonden, wel trof de politie aanwijzingen aan dat de loods werd gebruikt voor het doorvoeren van drugs. Alcohol En waar afgelopen week dus slechts een 'geringe hoeveelheid' cocaïne werd gevonden, werd wel een 'grote hoeveelheid alcohol' aangetroffen. De drank is net als de cocaïne in beslag genomen, 'want het op voorraad hebben van alcohol is op het hele veilingterrein verboden', benadrukt Van Delft van de samenwerking Weerbare Sierteeltsector in een persbericht dat ook de veiling zelf wordt gedeeld.

