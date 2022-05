Drugshandel en bedreigingen: zo strijdt de sierteeltsector tegen doortrapte criminelen

"Toen werden we achtervolgd door vier mannen in een personenauto en die reden onze auto midden op de kruising klem. Zij zijn er toen weer heel hard vandoor gegaan", vertelt Jur Cramer, werknemer bij Jan de Rijk Logistics, in gesprek met Maikel Dop van de landelijke politie-eenheid.

"Er is steeds meer inmenging vanuit de criminele industrie in de logistieke sector"

Het gesprek tussen Jur en Maikel vindt plaats op de tweede dag van een actieweek, gehouden vanuit 'TFOC'* samen met het programma ' Een Weerbare Sierteeltsector '. In vier groepen verspreiden de specialisten van de politie, douane, gemeenten en Royal Flora Holland zich over het terrein van de grootste bloemenveiling ter wereld.

De actieweek werd georganiseerd vanuit TFOC (Transport Facilitated Organized Crime), een project van de Landelijke Eenheid van de politie dat zich richt op de faciliterende rol van de transportsector bij de handel in verdovende middelen en andere vormen van georganiseerde criminaliteit. Half april werd ook zo'n week georganiseerd in de Amsterdamse haven.

"Er is steeds meer inmenging vanuit de criminele industrie, met name de drugsindustrie, in de logistieke sector. We hebben een ongelooflijk goede logistieke keten en daar liften de criminelen natuurlijk gewoon op mee", vertelt Maikel Dop.

Om grip te krijgen op die criminelen is zo'n drie jaar geleden het project 'Een Weerbare sierteeltsector' opgestart. In een samenwerkingsverband van overheids- en private partijen wordt geprobeerd de sector minder aantrekkelijk te maken voor criminelen.

Een van de oorzaken is dat op en rond de bloemenveiling, in tegenstelling tot bijvoorbeeld op Schiphol, de EU-buitengrenzen niet worden bewaakt. En een plek waar duizenden vrachtwagens met een internationale bestemming per dag zijn, die nauwelijks worden gecontroleerd, trekt criminelen aan.

Dop legt de werknemer uit hoe hij signalen van criminele activiteiten waarneemt: "Als je op het laatste moment een ander afleveradres krijgt, kun je bij ons aan de bel trekken. Daarnaast is het ontbreken van een professionele website of een niet werkend telefoonnummer verdacht", licht hij toe.

"Zal ik jullie even een korte rondleiding geven?", vraagt de zogeheten 'boxchef' van transportbedrijf Johan van Dijk. In een klein kantoor tussen de bloemen vertelt de man dat het bedrijf voornamelijk met vaste klanten werkt. "Goed om te horen", antwoord Maikel Dop van de politie.

"Veel mensen uit Aalsmeer werken hier of in de transportsector"

Melissa Langereis is wijkagent op de bloemenveiling in Aalsmeer, en ook zij stond deze week op de stoep bij transportbedrijven. Ze is blij met de actieweek, vertelt de agent in gesprek met NH Nieuws. "We hebben een aantal open gesprekken kunnen voeren met ondernemers", licht ze toe.

Dat de bloemensector weerbaarder wordt, is volgens Langereis heel belangrijk voor de gemeente Aalsmeer en haar inwoners. "Aalsmeer en de Bloemenveiling zijn wel degelijk aan elkaar verbonden", legt ze uit. "Veel mensen uit Aalsmeer werken hier of in de transportsector."

In gesprek

Maar is het gesprek met ondernemers genoeg om de drugscriminaliteit in de kiem te smoren? Ruim een jaar geleden werd het rapport 'Van verhalen naar verbalen' gepubliceerd. Yarin Eski is een van de schrijvers van het rapport en laat weten dat een dergelijke actieweek een goede eerste stap is: "Ik vind het heel moedig,"zegt hij. "Wij hebben echt een inherent legaal illegaal circuit verweven in dit land land en dat 50 jaar lang laten etteren", geeft Eski de complexiteit van het probleem aan.

"Het is goed om eerst de waarom-vraag aan te pakken", gaat hij verder. "Hoe komt het dat medewerkers in deze sector chantabel zijn? Speelt schuldenproblematiek bijvoorbeeld een rol?" Dat soort vraagstukken kun je volgens de criminoloog alleen beantwoorden door met mensen die op de vloer staan in gesprek te gaan.

Een probleem met dit soort projecten is volgens Eski wel dat opvolging vaak ontbreekt. Om dat te voorkomen heeft de gemeente ervoor gezorgd dat een kenniscentrum op de bloemenveiling is ingericht. Daarnaast worden deze actieweken meerdere keren per jaar gedaan en worden er na sommige bezoeken aan ondernemers direct gehandeld.

Schoteltje cocaïne

Dat laatste blijkt tijdens een bezoek aan ondernemer in de logistiek. In een loods, een paar kilometer van de veiling wordt een bord met cocaïne gevonden. Op het eerste oog een onschuldige hoeveelheid voor eigen gebruik, maar de diensten laten het er niet bij zitten en laten een drugshond door het pand gaan.

Het blijft uiteindelijk bij vermoedens van drugsdoorvoer, zo vindt de politie afschriften die gaan over containers met bananen die eerder in het pand stonden, vaten en mogelijke verstopplekken voor drugs.