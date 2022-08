Jongerenwerkers houden 'oogje in het zeil' bij kermis: "Ze komen makkelijker naar ons toe"

Stichting Netwerk loopt tijdens de kermis over het terrein en door straten om ervoor te zorgen dat akkefietjes, pesterijen of vechtpartijen worden voorkomen. Dit jaar heeft de stichting voor het eerst zijn eigen stand op de kermis staan. Samen met beveiligers en handhavers zorgen de herkenbare jongerenwerkers ervoor dat de kermis een gezellige boel blijft.

Het is maandagavond, rond 19.30 uur. De jongerenwerkers verzamelen zich bij de gloednieuwe blauwe stand, die vlak achter de botsauto's staat. In totaal zijn ze die avond met z'n vijven en de jongerenwerkers zijn duidelijk te herkennen aan de zwarte en witte hoodies, waarop het getal '0229' (het netnummer van Hoorn) staat. "We zijn echt super trots dat we als enige van Nederland een fysieke plek hebben op de kermis", vertelt teamcoach Jerrol Lashley van Stichting Netwerk aan NH Nieuws. Patrouille Volgens de stichting is het erg belangrijk dat ze tijdens de kermis fysiek aanwezig zijn. "Wij zijn namelijk al bekend in de scholen en wijken, maar ook online", aldus Lashley. "Dat bereik is zó groot, dat de jongeren tijdens de kermis veel makkelijker naar ons toekomen." Om 19.57 uur geeft Lashley de laatste instructies aan het team, waarna ze beginnen met hun rondje over de Spoorstraat.

Rechte pad Eén van de jongerenwerkers die vanavond meeloopt, is Guevaro Schoop. Tijdens zijn jeugdjaren ging hij om met verkeerde types, maar dat verleden ligt al ver achter hem. Tegenwoordig helpt hij zelf jongeren om op het rechte pad te blijven. "Waar we op letten deze avond?", vraagt Schoop zich hardop af, "we letten een beetje op groepsvorming, want daar worden jongeren meestal gepusht en dan gaat het weleens mis."

Volgens Schoop en Lashley proberen jongeren - als er problemen zijn - sneller contact met hen te leggen, dan met handhavers of beveiligers. "Ik vind het echt wel héél chill dat ze hier rondlopen", vindt een 16-jarige jongen die de kermis bezoekt. "Soms zijn er in de avond wat akkefietjes, zoals elkaar uitschelden of vechtpartijen. Dan is het wel een lekker idee dat de stichting jongeren op het rechte pad probeert te houden." Iemand anders is ook te spreken over de aanwezigheid van de jongerenwerkers. "Met de politie kan je niet alles delen, want dan wordt je gelijk in een internaat gezet. Maar hier kan je gewoon al je dingen kwijt." Naast de botsauto's De jongerenwerkers lopen niet alleen over straat, ze zijn ook te vinden in de blauwe stand naast de botsauto's. Voor wie niet fysiek durft aan te kloppen, is er ook een app-nummer (06-86843140). "Zo maken we de drempel voor jongeren zo laag mogelijk", benadrukt Lashley. De stichting wil hiermee een 'veilige haven' bieden. "We krijgen tot nu toe alleen maar positieve reacties en ook de handhavers en beveiligers weten ons inmiddels te vinden."