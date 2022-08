Purmerender in elkaar geslagen op kermis in Hoorn na ruzie bij botsauto's

Na een akkefietje bij de botsauto's op de kermis in Hoorn wordt een 18-jarige jongen uit Purmerend niet veel later door zeven jongens belaagd. Hij wordt geschopt en geslagen en raakt ernstig gewond aan zijn gezicht.

De politie vraagt daarom aan mensen die iets hebben gezien van de vechtpartij, zich te melden bij de politie in Hoorn. Hoe de 18-jarige er aan toe is, is niet duidelijk.

Na een zoektocht door de politie wordt een 13-jarige jongen uit Hoorn aangehouden. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft nog wel een verdachte in de zaak. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog geen andere verdachten in beeld zijn.

Op dinsdagavond 9 augustus - rond 23.30 uur - bezoekt de Purmerender samen met een aantal vrienden de kermis in Hoorn aan de Vale Hen. Ze besluiten om naar de botsauto's te gaan. Daar ontstaat een akkefietje met een andere groep jongens, niet veel later wordt de jongen uit Purmerend belaagd.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]