Sluisdijkgarage in Den Helder ruim twee maanden dicht in de strijd tegen overlast

De Sluisdijkgarage in het centrum van Den Helder is vanaf 7 september ruim twee maanden dicht vanwege een grote onderhoudsbeurt. Dat laat de gemeente Den Helder weten. Abonnementhouders mogen hun auto gratis parkeren in garage Koninckshoek. In de tussentijd wordt de garage aangepast om overlast en vervuiling tegen te gaan.

Al langere tijd wordt er geklaagd over overlast in en om de Sluisdijkgarage. Zo zouden er vaak mensen rondhangen die er niets te zoeken hebben, zwervers en hangjongeren. Ook hangt er vrijwel constant een urinegeur in de toegangshal en zijn er bloedvlekken te zien.

Begin dit jaar werden er daarom raadsvragen gesteld. Gemeentebelangen, toen nog in de gemeenteraad, vond dat de gemeente er te weinig aan deed om de situatie in de parkeergarage te verbeteren. "Er lijken camera's te zijn geplaatst, de toegangsdeur voor voetgangers is 's avonds op slot en Handhaving gaat soms kijken, maar toch is de overlast voor de gebruikers volgens onze informatie niet of nauwelijks verminderd", zo zei de partij toen.

De gemeente Den Helder antwoordde daarop dat er vorig jaar 94 mensen uit de garage zijn gestuurd. In de anderhalf jaar daarvoor zijn de overlastmeldingen toegenomen, concludeerde de gemeente, en daarom waren er camera's opgehangen. Meer actie ondernemen kon niet, aangezien er te weinig handhavers zijn om vaker te controleren in de Sluisdijkgarage.

Afgesloten

Wel werd gekeken of de garage verder kon worden afgesloten en dat is wat nu gaat gebeuren. Naast dat een nieuwe waterdichte vloer wordt aangelegd, komen er ook een nieuw parkeersysteem en nieuwe toegangsdeuren. Hiermee moet de garage de hele dag zijn afgesloten en moet die alleen te betreden zijn met een parkeerticket of toegangspas.

De gemeente hoopt dat de overlast hiermee zal afnemen. De werkzaamheden beginnen op woensdag 7 september en duren naar verwachting tot medio of eind november.