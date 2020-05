Inbrekersduo op heterdaad betrapt bij openbreken betaalautomaat parkeergarage

DEN HELDER - Een 36-jarige vrouw uit Heiloo en een 22-jarige man uit Amsterdam zijn gisteravond op heterdaad betrapt bij het openbreken van een betaalautomaat in de Sluisdijkgarage in Den Helder. Ze probeerden nog te vluchten, maar kwamen niet ver.

Een motoragent zag aanvankelijk alleen een plafondplaat van de parkeergarage aan de Sluisdijkstraat op de grond liggen. Toen hij beter keek, zag hij dat er een camera in zat en dat die was vernield. Nog net zag hij de twee daders van het parkeerdek af springen.

Het tweetal gooide de jassen weg, in de hoop dat ze zo minder gauw zouden worden herkend. Maar de agent wist ze toch aan te kunnen houden. Ook de jassen zijn teruggevonden. Het bleek dat het duo de betaalautomaat in de parkeergarage had opengebroken.

De man en de vrouw zitten vast. Het is onbekend of ze ook geld hebben buitgemaakt.