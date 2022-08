Hitte drijft mensen richting de Wadden: meer last minute boekingen op Texel

Het wordt de komende dagen weer erg warm met vanaf morgen temperaturen die boven de 30 graden uit komen. Op de Waddeneilanden is het dan altijd een paar graden koeler dan op andere plekken in het land. Voor sommige mensen is dat reden om lastminute een paar dagen richting de Wadden te gaan, zo merkt de VVV Texel.

Het is hoogseizoen dus het is sowieso erg druk op Texel. Maar toch zijn er deze zomer wel meer lastminuteboekingen dan vorig jaar rond deze tijd, weet Frank Spooren van VVV Texel.

"Texel is deze weken echt goed bezet. Als in: de bezettingsgraad ligt op dik 95 procent en wordt dit jaar niet hoger", zo zegt Spooren. "Ten opzichte van vorig jaar in deze fase zijn er wel wat meer lastminuteboekingen. Dat komt aan de ene kant omdat mensen langer wachten met boeken (een erfenis uit de coronatijd), maar ook vanwege het iets minder extreem warme weer. Een hittegolf is voor veel mensen geen luxe. De temperatuur op Texel is dat wel."

Volgeboekt

Veel is volgeboekt dus zijn er voor komend weekend relatief weinig lastminuteaanbiedingen over het op het eiland. Dat verandert over twee weken als de vakantie van de regio Noord voorbij is. Dan komt er naar verwachting meer beschikbaar. Toch komen ook nu op het laatste moment nog flink wat 'hittevluchtende toeristen' naar Texel, denkt Spooren.

"Voor vrijdag worden lastminute nog zo'n 100 tot 150 boekingen gemaakt. Maar dit verschilt sterk per aankomstdatum vanwege beschikbaarheid."

De warmte houdt aan tot en met maandag, daarna komen er buien en koelt het af.