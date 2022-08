In Hollands Kroon zijn ze de blauwalg bijna de baas

We zijn massaal op zoek naar verkoeling en een duik in het buitenwater is vooral komende week een aantrekkelijke optie. Maar let op! Op steeds meer plaatsen krioelt het van de blauwalg. Op veel Noord-Hollandse zoetwaterstranden staan inmiddels waarschuwingsborden. Eén dappere gemeente verzet zich tegen het blauwgroene spook: Hollands Kroon. Daar experimenteren ze met een gesloten bassin met een verversingssysteem. Het bassin aan het Lutje-strand is bijna blauwalg vrij.

Het bassin bestaat nu bijna een jaar en is een project dat de gemeente samen met het hoogheemraadschap en een aantal ondernemers op poten heeft gezet. Ooit werden er wel 900 eenheden blauwalg gemeten vertelt Henno Tacx van de projectgroep Lutje-strand. Als je je realiseert dat de grenswaarde om veilig te kunnen zwemmen 75 eenheden is, betekent dat de plas met 900 eenheden volkomen onbruikbaar was. Dat was voor de gemeente aanleiding om het experimentele bassin te starten.

Het werkt (bijna)

Het water in het bassin wordt voortdurend ververst met een pompinstallatie die schoon, koel water uit het diepere Amstelmeer oppompt. Dat heeft ervoor gezorgd dat er veel minder blauwalgvervuiling ontstaat. De grenswaarde van 75 eenheden wordt net niet gehaald. Daarom geld zelfs voor het bassin nog steeds een negatief zwemadvies. Het onderzoek gaat door en er wordt geëxperimenteerd met de tijden waarop de pompen draaien. Dat moet uiteindelijk tot de noodzakelijke verbetering leiden. Op de vraag of er volgend jaar veilig in het Lutje-strand bassin gezwommen kan worden zegt Tacx voorzichtig: "dat is wel het streven, deze week lukt het helaas niet meer".

Overigens betekent het negatieve zwemadvies niet dat er niet gezwommen wordt in het Lutje-strand bassin. "Het is niet verboden" zegt Henno Tacx "het blijft de verantwoordelijkheid van de zwemmer zelf. We kunnen er niet op handhaven, maar verstandig is het niet".