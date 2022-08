Lang parkeren Texelgangers aan banden: "Buitenwijken krijgen overlast van toeristen"

Het parkeren in Den Helder komt verder onder druk te staan. Dat vreest Samen Actief Senioren in Den Helder. De politieke partij maakt zich zorgen over de geplande uitbreiding van de blauwe parkeerzone in de stad. "Als Texelgangers hier straks niet langer dan drie uur mogen parkeren, gaan ze de buitenwijken in", zegt Nico de Vos van Samen Actief Senioren. "We zijn hier gastvrij, maar geen parkeerterrein voor Texel."

De verkeersstroom naar de TESO-veerdienst is al jaar en dag een probleem voor Den Helder. Het hele jaar door en vooral in de zomerperiode heeft de stad dagelijks last van files. Daar komt straks een parkeerprobleem bij, zegt Nico de Vos van Samen Actief Senioren. "Ik werk op Willemsoord. Zeker 80 procent van de auto's hier zijn van dagjesmensen voor Texel. Ze vragen me of ze hier een dag of langer mogen parkeren." Puinhoop Nu mogen toeristen nog parkeren op rijkswerf Willemsoord of langs de gracht richting de haven. "Ze parkeren de auto, halen de fietsen eraf en gaan richting de boot. Dat gaat natuurlijk veranderen als de gemeente hier overal het kort parkeren, de blauwe zone, gaat invoeren." Waar ze dan naartoe gaan? "Naar de buitenwijken. We zijn bang dat bewoners daar straks hun auto niet meer kwijt kunnen. Het wordt een puinhoop." Tekst gaat verder onder de video.

"Zeker 80 procent zijn auto's van toeristen. Waar gaan ze naartoe als die hier niet meer kunnen parkeren?" - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Transferium "Ik vind dat ze er niet goed over nagedacht hebben, want het parkeerprobleem wordt nu alleen maar verplaatst", aldus De Vos. Jaren geleden is al geopperd om een transferium aan te leggen, even buiten de stad. De Vos: "Ja, daar wordt al jaren over gesproken. Een groot parkeerterrein bij het Kooypunt. Daar kunnen de mensen op de bus stappen naar de boot. Het staat nu in het programma van de nieuwe gemeenteraad en het wordt tijd dat ze nu de knoop eens doorhakken."