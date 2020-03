Parkeergarage of transferium in Den Helder mogelijke oplossing voor autoprobleem Texel

TEXEL - De gemeente Texel wil het autogebruik van toeristen die naar het eiland komen ontmoedigen en zou graag zien dat meer mensen hun auto in Den Helder laten staan. Ze kijkt daarom met veerbootonderneming Teso of in Den Helder een parkeergarage kan worden gebouwd. Een andere optie is een transferium aan de rand van de stad plaatsen.

In zo'n transferium zouden toeristen hun auto kwijt kunnen en dat zou de verkeersdruk voor zowel Texel als Den Helder kunnen verkleinen.

Toeristen die in het hoogseizoen massaal met de auto naar Texel komen en overal met die auto naar toe gaan. Het is een van de grote ergernissen van de Tesselaar, zo blijkt uit een enquête waarvan afgelopen week de resultaten werden bekendgemaakt. Tesselaars ervaren de drukte niet zozeer door het aantal toeristen, maar meer door het aantal auto's op de wegen en de drukte op de parkeerterreinen in de dorpen.

Plannen

De gemeente Texel is bezig met het ontwikkelen van plannen om deze toeristische autodrukte aan te pakken. In Den Helder zou de Teso op het opstelterrein graag een grote parkeergarage bouwen. De gemeente Den Helder ziet meer in een transferium (P+R-terrein) aan de rand van de stad. In beide gevallen moet het dan nog wel aantrekkelijk worden gemaakt voor de toerist om de auto te laten staan.

"We willen kijken of we samen met de bungalowparken een bagagevervoersysteem kunnen opzetten", zegt wethouder Hennie Huisman van de gemeente Texel. "Dan check je net als bij het vliegtuig je bagage in. De bagage wordt naar de bungalow gebracht, daar heb je geen omkijken meer naar. We willen ook dat het openbaar vervoer op Texel sterk wordt verbeterd, zodat je als toerist een ruimer netwerk hebt waar je op kunt rekenen. Er komen daarnaast zogeheten mobipunten waar de eilandbezoeker gemakkelijk kan overstappen van bus naar fiets of taxi of deelauto."

Fiets

Naast het ontmoedigen van autogebruik wil de gemeente dat de toerist vaker gebruik gaat maken van de fiets. Huisman: "Het zou goed zijn als de vakantieganger al een elektrische fiets bij de bungalow aantreft bij aankomst. Dat stimuleert het fietsgebruik. " De gemeente Texel is bovendien bezig met het vernieuwen van de fietspaden op het eiland.

Wanneer de plannen concreter zullen zijn, is nog niet bekend.